США не захотели вводить новые санкции против России

Президент США Джо Байден не хочет продолжать санкционную политику в отношении России, однако дальнейшие действия Вашингтона в этом направлении будут зависеть от «решения некоторых вопросов», которые стали причиной введения ограничений против Москвы, заявил американский посол Джон Салливан в интервью РБК.

США в апреле расширили санкции против России и приняли меры, запрещающие банкам и другим финансовым институтам страны приобретать после 14 июня на первичном рынке российские рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ).

Однако «оставались незакрытые вопросы». Речь идёт об обвинениях России в причастности к кибератакам на SolarWinds, когда пострадали сотни организаций, и вмешательстве в американские выборы 2020 года, пояснил Салливан. Россия эти обвинения отвергает.

Ранее Министерство внутренней безопасности США внесло Россию в список национальных угроз наряду с Китаем и Ираном. В ведомстве полагают, что эти страны способны нарушить работу инфраструктуры выборов, подорвать доверие к властям США и усилить напряжённость в американском обществе.

В министерстве отмечают, что РФ может путём кибершпионажа получить доступ к политической и экономической информации, а также сведениям, касающимся нацбезопасности. Кроме того, с помощью кибератак Россия может вызвать сбои в работе критически важной инфраструктуры.