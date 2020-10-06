Вашингтон включил РФ в список национальных угроз

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Министерство внутренней безопасности США внесло Россию в список национальных угроз наряду с Китаем и Ираном. В ведомстве полагают, что эти страны способны нарушить работу инфраструктуры выборов, подорвать доверие к властям США и усилить напряжённость в американском обществе.

В министерстве отмечают, что РФ может путём кибершпионажа может получить доступ к политической и экономической информации, а также сведениям, касающимся нацбезопасности. Кроме того, с помощью кибератак Россия может вызвать сбои в работе критически важной инфраструктуры, сообщается в отчёте на сайте ведомства.

Некоторое время назад глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что Москва пытается оказать влияние на предстоящие президентские выборы в США в 2020 году, но это не затрагивает инфраструктуру. Каких-либо доказательств попыток российского вмешательства он при этом не привёл.

Ранее NEWS.ru писал, что американские конгрессмены подготовили 87-страничный доклад, в котором обозначили основные направления военного развития страны на ближайшие десятилетия, а также дали Пентагону рекомендации по нейтрализации угроз со стороны России и Китая. В частности, они отметили необходимость ускорения программы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку Москва и Пекин уже им располагают, порекомендовали разрабатывать орбитальные военные платформы для противостояния в космосе и внедрять ИИ во все виды перспективной боевой техники.