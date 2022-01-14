США намерены инициировать разбирательство по Украине в СБ ООН

Администрация США изучает возможность вынесения украинского кризиса на обсуждение в Совет Безопасности ООН. Это произойдёт в случае эскалации напряжённости «по вине России», сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечает , что в Вашингтоне понимают ограниченность действий против России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности. Однако в администрации Белого дома хотят таким образом привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг Украины.

Также в США считают, что публичные дебаты в СБ ООН покажут «дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и её самым могущественным союзником — Китаем».

Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене, — пояснил собеседник Foreign Policy.

Ранее стало известно, что в случае вторжения на Украину российских войск США и их союзники могут начать военные учения в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, сообщает газета New York Times. Кроме того, на Украину начнутся поставки оружия. Отмечается, что помощь Украине будут оказывать ЦРУ и Пентагон.