США и Израиль привели войска в состояние повышенной готовности из-за Ирана

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Власти США и Израиля привели вооруженные силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По их словам, поводом стала атака на консульство в Дамаске. Теперь Вашингтон и Тель-Авив ожидают ответа со стороны Ирана.

Вооруженные силы США в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Израиль также привел своих военных в состояние повышенной готовности. По словам израильского чиновника, отменены отпуска для боевых подразделений, отозваны некоторые резервисты в подразделения противовоздушной обороны и заблокированы сигналы GPS, — говорится в материале.

Согласно мнению аналитиков, в случае ответа Ирана удар придется по Израилю, а не по американским войскам. При этом они считают, что Тегеран не станет привлекать к атаке бойцов ливанского движения «Хезболла».

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к Израилю на иврите и пообещал ответ за атаку на посольство страны в столице Сирии Дамаске. Он также пообещал заставить Тель-Авив раскаяться. Известно, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников.