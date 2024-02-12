США и Европу перепугал «анекдот» Трампа про нападение России на страну НАТО Болтон допустил, что Трамп выдумал разговор о поощрении атак России на НАТО

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп мог выдумать разговор об отказе Вашингтона защищать одну из стран НАТО в случае нападения России, заявил The Washington Post бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. WP пишет, что «анекдот» Трампа вызвал потрясения в самих Штатах и странах Европы.

Несмотря на то что разговор может быть выдуманным, я думаю, он в это верит, — заявил Болтон.

Экс-советник Трампа добавил, что республиканец, по его мнению, мог взять все это «из головы». В администрации действующего президента Джо Байдена при этом назвали высказывания его предшественника «ужасными и безумными».

Ранее во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что «один из президентов большой страны» поинтересовался, может ли он гарантировать им защиту в случае нападения России. По словам экс-президента США, он ответил, что не будет защищать страну, так как она не исполняет финансовые обязательства перед НАТО.

В период своего президентства Трамп неоднократно требовал от союзников по Альянсу повысить уровень расходов на оборону до 2% ВВП. Так, в 2018 году на саммите в Брюсселе Трамп заявил, что Штаты могут отказаться от своих обязательств по защите стран — членов НАТО, если они не начнут больше платить.