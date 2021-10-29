США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием на уровень 2018 года

США и Евросоюз намерены вернуть торговлю сталью и алюминием на уровень 2018 года с помощью достигнутых между сторонами договорённостей по пошлинам. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт РИА Новости.

Как отметила глава ЕК, США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза.

Это позволит торговле сталью и алюминием между нашими странами вернуться к уровням, зафиксированным до введения этих тарифов, — сказала она.

США ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза в размере 25% и 10% соответственно в 2018 году. В результате экспорт этой продукции из ЕС в США рухнул на 53%, до 2,4 млн тонн. В ответ ЕС ввёл ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов.

Летом 2021 года Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию.

Ранее сообщалось, что РУСАЛ из-за военного переворота в Гвинее может потерять одну треть от производства алюминия. Как заявил источник в отрасли, риски сокращения сырьевого потока для производства алюминия реальны как никогда раньше.