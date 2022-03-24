США и ЕС намерены предотвратить обход санкций РФ с помощью цифровых валют

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились, что стороны будут совместно противостоять попыткам Москвы обойти санкции Запада, используя цифровые валюты. Речь идёт об ограничениях, которые введены из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций, — отмечается в заявлении сторон.

Кроме того, по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе было решено помочь в сфере кибербезопасности Киеву. Стороны договорились оказывать содействие в обеспечении киберустойчивости и киберзащиты правительства Украины.

Ранее стало известно, что лидеры США и 27 стран Евросоюза обсудили в Брюсселе готовность ввести дополнительные санкции в отношении России. Обсуждался и вопрос о предотвращении попыток Москвы обойти ранее принятые ограничения. Также политики обсуждали сотрудничество США и ЕС в контексте снижения зависимости от российского ископаемого топлива.