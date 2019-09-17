https://static.news.ru/photo/ff8b509a-d95b-11e9-8887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Минск и Вашингтон после встречи заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла и президента Белоруссии Александра Лукашенко объявят об обмене послами.

После встречи мы объявим, что обменяемся послами после стольких лет без послов, — цитирует ТАСС заявление Хейла, сделанное во время саммита с белорусским главой.

В 2008 году белорусские власти приняли решение отозвать своего представителя из Соединённых Штатов после введённых Вашингтоном санкций против Минска. США в ответ отозвали своего посла. Дипломатический штат американского посольства в Белоруссии сократился с 35 до 5 человек. Во главе дипмиссий обеих стран встали временные поверенные. Минск снял ограничения на количество американских дипломатов в январе 2019 года.

Как ранее сообщал News.ru, Александр Лукашенко выразил убеждённость в том, что урегулировать конфликт на востоке Украины не получится без участия США.