США до сих пор не уведомили ВОЗ о выходе из организации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о выходе Соединённых Штатов из ВОЗ. По его словам, организация до сих пор не получила от Вашингтона формального уведомления.
Он ответил, что сможет предоставить новую информацию о происходящем только после получения соответствующего письма от США. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов,
Мы не получили официального письма от США. Когда мы его получим, тогда мы сможем предоставить какую-либо новую информацию, — подчеркнул он.
Накануне глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ. Однако не все разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.
Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов».
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ. Такую идею он выдвинул в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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