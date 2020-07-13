США до сих пор не уведомили ВОЗ о выходе из организации

https://static.news.ru/photo/33d9ea16-c527-11ea-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike Theiler/Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о выходе Соединённых Штатов из ВОЗ. По его словам, организация до сих пор не получила от Вашингтона формального уведомления.

Он ответил, что сможет предоставить новую информацию о происходящем только после получения соответствующего письма от США. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналистов, передаёт ТАСС.

Мы не получили официального письма от США. Когда мы его получим, тогда мы сможем предоставить какую-либо новую информацию, — подчеркнул он.

Накануне глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ. Однако не все разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.

Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов».

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ. Такую идею он выдвинул в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.