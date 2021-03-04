Споры в Средиземноморье: Эрдоган рушит антитурецкий альянс

Турция сообщила, что разрабатывает соглашение о демаркации границ в Средиземном море с Египтом. Подписание договора зависит от развития двусторонних отношений, обратили внимание в Анкаре. С учётом того, что подобные договорённости Каир уже заключал с региональным соперником Турции — Афинами, его предполагаемая готовность к новой сделке по демаркации дала основание говорить о перекройке политических и экономических блоков в регионе. Эксперты утверждают, что исключать сближение между Анкарой и Каиром нельзя.

О том, что Турция готова подписать с Египтом соглашение о демаркации средиземноморских границ, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Когда Египет заключил соглашение с Грецией, он проявил уважение к южным границам нашего континентального шельфа, мы видим это. Сейчас же он продолжает свою деятельность на собственном континентальном шельфе, не заходя на наш континентальный шельф, — пояснил шеф турецкой дипломатии.

По словам Чавушоглу, Анкара «может подписать соглашение с Египтом посредством переговоров» о демаркации морских зон, однако это будет напрямую зависеть от той «траектории, по которой будут развиваться отношения».

Анкара и Каир смотрели по-разному на целый ряд конфликтов и явлений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в связи с чем заявление Чавушоглу произвело эффект. Аналитики выразили уверенность, что таким образом турецкое руководство пытается внести раздор между Египтом и условно антитурецким блоком стран, объединившихся вокруг проекта Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), в лице Греции, Кипра, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля.

Летом 2020 года Греция заключила с Египтом собственную версию договорённостей о разграничении морских зон, которая противоречит видению Турции, отражённому в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан с Ливией. Сейчас греческая сторона опасается , что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси будет действовать в одном русле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

В том случае, если Каир действительно согласится на подписание соглашения, это будет означать отступление от той демонстративно антитурецкой линии, которую он старался вести до настоящего момента. Ещё осенью 2020 года, выступая на мероприятии Лиги арабских государств, глава МИД Египта Самех Шукри подчёркивал необходимость ведения «единой и твёрдой арабской политики» против тех действий, которые предпринимает Турция в Ливии, Сирии и Ираке.

Каир и Анкара долгое время почти напрямую противостояли друг другу на ливийской арене, поддерживая противоположные лагеря многолетнего вооружённого конфликта. Правда, в последние месяцы Египет решил показать более сбалансированную тактику, налаживая контакты в том числе с лояльными Турции силами в бывшей Джамахирии.

Комментируя NEWS.ru перспективы подписания греко-египетского соглашения, политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну предположил: Египет сигнализирует о том, что помимо трубопровода EastMed рассматривает амбициозный маршрут, который соединит газовые резервуары EastMed с европейским рынком.

По сообщениям греческой газеты To Vima, ас-Сиси предложил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису новый маршрут экспорта газа в Европу через Крит. Никосия отреагировала высказываниями, что такое предложение не соответствует действительности. Египет уже подписал соглашение об исключительных экономических зонах (ИЭЗ) с Грецией и Кипром, и ещё предстоит увидеть, произойдёт ли нормализация его двусторонних отношений с Анкарой. Это не обязательно совершится посредством сделки по морской демаркации, но её также нельзя исключать. Иоаннис Иоанну политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus

Как отмечает Иоанну, также нельзя исключать того, что между Израилем, Египтом и Турцией может произойти нормализация отношений. По его словам, Анкара является крупным потребителем и решения на этом уровне имеют экономический оттенок, помимо политического. Для Греции же важно то, как возможное соглашение об ИЭЗ между Египтом и Турцией повлияет на комплекс Кастелоризо и турецко-греческий диалог. Что касается Кипра, то здесь ситуация сложнее: всё должно рассматриваться через призму не только энергетического сотрудничества, но и ситуации на островах, нерешённых проблем и турецкой буровой деятельности вблизи кипрской территории, заключил аналитик.