Спикер парламента Венесуэлы попал в больницу с острой пневмонией

https://static.news.ru/photo/67ee1db8-cab3-11ea-97ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Венесуэле с острой пневмонией был госпитализирован спикер национальной ассамблеи страны Луис Парра.

Состояние ухудшилось, и вчера его срочно госпитализировали, ожидаем результатов ПЦР-теста на COVID-19, — рассказал депутат парламента Хосе Брито в интервью радио Union.

У спикера парламента страны на прошлой неделе было диагностировано воспаление лёгких. Он сдал два теста на коронавирусную инфекцию, но они показали отрицательный результат.

Парра занял пост спикера в январе 2020 года, сместив с должности оппозиционера Хуана Гуайдо. Полномочия политика заканчиваются в 2021 году.

Всего в Венесуэле выявлен 11 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 112 человек.

NEWS.ru писал, что 45 сотрудников государственного телеканала Венесуэлы «Венесолана де телевисьон» одновременно заразились коронавирусной инфекцией. Положительный результат на коронавирус получил в том числе руководитель канала Фредди Ньяньес. В настоящий момент проводится эпидемиологическая проверка всего персонала телеканала.