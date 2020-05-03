Спецслужбы пяти стран обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19

https://static.news.ru/photo/a9cdd632-8ce8-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Западные спецслужбы подготовили доклад, в котором говорится, что Китай намеренно скрыл данные о вспышке коронавируса в Ухани и тем самым подверг опасности другие страны.

В подготовке документа приняли участие США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия — так называемый разведывательный альянс «Пяти глаз». В предоставленном ими отчёте сказано, что группа учёных под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии с 2013 года занималась изучением коронавирусов подковоносых летучих мышей, а в марте 2019 года опубликовала отчёт о том, что, вероятно, следующая вспышка вирусных заболеваний может исходить от летучих мышей и, возможно, это произойдёт в Китае, передаёт Daily Telegraph.

Между тем, спецслужбы альянса не пришли к единому мнению о происхождении нового коронавируса. Так, австралийская сторона поддерживает версию о вспышке болезни на рынке в Ухани, с ней не согласна разведка США.

Как писал NEWS.ru ранее, власти КНР отказали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в участии в расследовании о происхождении коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.