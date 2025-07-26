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26 июля 2025 в 18:39

Создатель Dota 2 и Counter-Strike захотел приехать в Россию

Гейб Ньюэлл заявил о желании посетить Россию

Гейб Ньюэлл Гейб Ньюэлл Фото: Capital Pictures/legion-media.ru

Основатель и генеральный директор американской компании Valve Гейб Ньюэлл в интервью YouTube-каналу Zalkars рассказал о планах приехать в Россию. В частности, он поделился, что намерен посетить Республику Тыва.

Ньюэлл подчеркнул, что поддерживает теплые отношения с игроками из СНГ. Он признался, что общение с ними всегда приносит ему удовольствие. Коме того, он дал универсальный совет всем геймерам.

Наверное, совет, который я мог бы дать людям из СНГ, не будет отличаться от совета людям из любого другого места: придумайте, как бы вы могли создать что-то ценное для других. Пусть вокруг вас будут хорошие люди. Работайте усердно, — сказал он.

Компания Valve, основанная Ньюэллом в 1996 году, является разработчиком культовых игровых франшиз Dota 2, Counter-Strike и Half-Life, а также цифровой платформы Steam. Русский язык занимает третье место в топе самых используемых пользователями площадки.

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность на территории РФ владельцев компании «Леста» Виктора Кислого и Малика Хатажаева в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Компания «Леста» является издателем компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей».

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