Советник Трампа вновь посетовал на отсутствие новых целей для санкций в РФ

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Власти США считают, что в России практически не осталось лиц или организаций, в отношении которых можно ввести новые ограничительные меры.

Об этом советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC.

Мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции, — посетовал представитель Белого дома.

Ранее О'Брайен уже жаловался на отсутствие целей для санкций в России. Как писал NEWS.ru, советник Трампа заявил, что ни одна американская президентская администрация не проводила такую жёсткую политику в отношении Москвы, как нынешняя. Чиновник напомнил, что Вашингтон уже ввёл санкции против «частных лиц, компаний, правительства». При этом США продолжают «посылать сигналы», отметил О'Брайен.