Советник Трампа вновь посетовал на отсутствие новых целей для санкций в РФ

Власти США считают, что в России практически не осталось лиц или организаций, в отношении которых можно ввести новые ограничительные меры.
Об этом советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC.
Мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции, — посетовал представитель Белого дома.
Ранее О'Брайен уже жаловался на отсутствие целей для санкций в России. Как писал NEWS.ru, советник Трампа заявил, что ни одна американская президентская администрация не проводила такую жёсткую политику в отношении Москвы, как нынешняя. Чиновник напомнил, что Вашингтон уже ввёл санкции против «частных лиц, компаний, правительства». При этом США продолжают «посылать сигналы», отметил О'Брайен.
7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности Соединённых Штатов Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия
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