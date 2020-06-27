Советник Джонсона по нацбезопасности ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/b3c48220-b96c-11ea-9698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и, одновременно, секретарь кабмина Марк Седвилл ушёл в отставку.

Отмечается, что на посту советника премьера по национальной безопасности Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с ЕС. О кандидатуре на пост секретаря кабмина пока ничего неизвестно, пишет ТАСС.

По мнению экспертов, отставка Седвилла, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. При этом премьер сможет установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек. В Великобритании гражданские служащие не лишаются своих постов после того, как после выборов сменяется кабинет министров.

Как писал NEWS.ru, большинство британцев хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократил себе зарплату из-за пандемии коронавируса на 10%. Ранее сделал мэр Лондона Садик Хан.