Советник Джонсона по нацбезопасности ушёл в отставку

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и, одновременно, секретарь кабмина Марк Седвилл ушёл в отставку.
Отмечается, что на посту советника премьера по национальной безопасности Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с ЕС. О кандидатуре на пост секретаря кабмина пока ничего неизвестно,
По мнению экспертов, отставка Седвилла, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. При этом премьер сможет установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек. В Великобритании гражданские служащие не лишаются своих постов после того, как после выборов сменяется кабинет министров.
Как писал NEWS.ru, большинство британцев хотят, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократил себе зарплату из-за пандемии коронавируса на 10%. Ранее сделал мэр Лондона Садик Хан.
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