https://static.news.ru/photo/c4fb019e-e14a-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.com

Председатель ПАСЕ Рик Дамс заявил, что Совет Европы готов помочь Белоруссии начать демократические реформы. Он отметил, что сам народ республики уже активно отстаивает демократические ценности, которые разделяет организация.

Активно защищая свои основные свободы, народ избрал путь демократических преобразований. Следовательно, для обеспечения мирного и демократического перехода срочно необходим всеобъемлющий национальный политический процесс, — сказал он, поприветствовав усилия всех заинтересованных сторон в этом направлении.

Дамс также отметил, что Совет Европы готов поделиться опытом успешных реформ входящих в него стран. В частности речь идёт о конституционной и избирательной моделях, об укреплении независимости и эффективности системы правосудия, о создании благоприятных условий для гражданского общества и поддержки плюралистической и независимой медиасреды, а также во многих других областях.

Стратегической целью Организации остается интеграция Белоруссии в Совет Европы на основе ценностей и принципов организации. Сегодня у нас есть возможность сделать важный шаг на этом пути, считает председатель Парламентской ассамблеи.

Я искренне надеюсь, что политический процесс и демократические реформы позволят нам приветствовать Белоруссию и её граждан в нашей семье общих ценностей, к которой они принадлежат. Поэтому я с нетерпением жду всестороннего обсуждения в Комитете по политическим вопросам в ближайшие недели, чтобы определить конкретные инициативы, которые Ассамблея могла бы выдвинуть в этом отношении, — отметил Дамс.

Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы в 1993 году, но её статус специального гостя в Парламентской ассамблее был приостановлен с 1997 года. Россия вступила в СЕ в 1996 году, а в 1998-м ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко признан персоной нон грата в ЕС. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа, писал NEWS.ru.