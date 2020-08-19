Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании

https://static.news.ru/photo/fe54c258-e259-11ea-adf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не может участвовать в работе Координационного совета белорусской оппозиции, поскольку соблюдает карантин. Об этом сообщила член президиума КС Ольга Ковалькова.

Как сообщает РИА Новости, 19 августа прошло первое заседание совета, на котором был выбран его президиум из семи человек, в том числе Ковалькова и Алексиевич.

Она (Алексиевич. — NEWS.ru) пока не участвует в работе президиума, потому что сидит на карантине, — сказала Ковалькова.

При этом она выразила надежду, что в ближайшее время Алексиевич присоединится к работе.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Ранее сообщалось, что Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти, в который вошла Алексиевич.

Как писал NEWS.ru, Алексиевич прокомментировала события, происходящие в Белоруссии. Она считает, что власть объявила войну своему народу. Алексиевич абсолютно уверена, что Лукашенко проиграл выборы Тихановской. И после того, что стало происходить на улицах, в это вполне можно верить. Всё это происходит на фоне того, что белорусы называют себя мирными людьми, хотя ОМОН действует с такой «сатанинской яростью», что трудно представить, как «белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестёр».