Совет белорусской оппозиции объяснил отсутствие Алексиевич на заседании

Писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич не может участвовать в работе Координационного совета белорусской оппозиции, поскольку соблюдает карантин. Об этом сообщила член президиума КС Ольга Ковалькова.
Как
Она (Алексиевич. — NEWS.ru) пока не участвует в работе президиума, потому что сидит на карантине, — сказала Ковалькова.
При этом она выразила надежду, что в ближайшее время Алексиевич присоединится к работе.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Как писал NEWS.ru, Алексиевич прокомментировала события, происходящие в Белоруссии. Она считает, что власть объявила войну своему народу. Алексиевич абсолютно уверена, что Лукашенко проиграл выборы Тихановской. И после того, что стало происходить на улицах, в это вполне можно верить. Всё это происходит на фоне того, что белорусы называют себя мирными людьми, хотя ОМОН действует с такой «сатанинской яростью», что трудно представить, как «белорусские мальчики не могут так бить своих мам и сестёр».
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