Мир

Сотрудники посольства России в Казахстане заразились COVID-19

17:03, 21 июля 2020 26
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два спецрейса МЧС РФ были отправлены из России в Казахстан для эвакуации сотрудников российского посольства. По данным источника NEWS.ru, дипломаты заразились коронавирусом. 

Среди заразившихся работников дипмиссии может быть и посол РФ в Казахстане. Первый рейс МЧС вывез его и других высокопоставленных сотрудников на прошлой неделе. 

В посольстве России в Нур-Султане не стали комментировать данную информацию. NEWS.ru направил запрос в МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский министр образования Милтон Рибейру и его коллега по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили о своём заражении коронавирусом. Соответствующие заявления они сделали в своих Twitter-аккаунтах.

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