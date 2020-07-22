Сотрудники посольства России в Казахстане заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/9638cfde-cb5c-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два спецрейса МЧС РФ были отправлены из России в Казахстан для эвакуации сотрудников российского посольства. По данным источника NEWS.ru, дипломаты заразились коронавирусом.

Среди заразившихся работников дипмиссии может быть и посол РФ в Казахстане. Первый рейс МЧС вывез его и других высокопоставленных сотрудников на прошлой неделе.

В посольстве России в Нур-Султане не стали комментировать данную информацию. NEWS.ru направил запрос в МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский министр образования Милтон Рибейру и его коллега по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили о своём заражении коронавирусом. Соответствующие заявления они сделали в своих Twitter-аккаунтах.