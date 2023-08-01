Колумбийские наемники пожаловались на избиения со стороны украинцев Колумбийские наемники пожаловались на избиения со стороны сотрудников ГУР Украины

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Колумбийские военные советники, которые обучают бойцов Вооруженных сил Украины, пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам наемников, к ним относятся, «как к животным». В настоящее время уже удаленное видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok.

На кадрах видно, как группа людей в камуфляжной форме на повышенных тонах разговаривает с сотрудниками ГУР. Из другого видео, появившегося в Telegram-канале War webm, стало понятно, что причиной конфликта послужило нежелание одного из колумбийских наемников обучать троих солдат ВСУ.

Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Прим. ред.) к нам относится, как к животным, потому что я не стал обучать троих из них, — прокричал военный советник.

По его словам, из группы на Украине умерли уже 25 колумбийцев. При этом вместо благодарности они сталкиваются лишь с избиениями и унижениями. В конце видео наемник плюнул на украинцев и заявил, что от них бегут именно из-за постоянных оскорблений.

Ранее командир подразделения российской разведки с позывным Шума рассказал, как украинские военные расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника на передовой на Запорожском направлении. По его словам, видео жестокого обращения удалось снять на видео.