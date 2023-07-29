Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ сожгли заживо наемника Командир разведки ВС РФ Шума: солдаты ВСУ подстрелили и сожгли заживо иностранного наемника

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные расстреляли и подожгли иностранного наемника на передовой на Запорожском направлении, сообщил командир подразделения российской разведки с позывным Шума. По его словам, которые приводит РИА Новости, процесс гибели иностранца удалось снять на видео.

На начальной стадии наступления мной было выявлено «мероприятие». Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как [украинцы] расстреляли своего наемника и подожгли его. Видео этого снималось мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было четко видно, что он тянул руку, — отметил разведчик.

Шума добавил, что его подразделение подбило БМП, из которого эвакуировались пехотинцы. Один из них не мог идти. Солдаты ВСУ подошли к раненому, расстреляли в упор, затем, используя канистру из подбитой техники, подожгли его. Иностранец звал на помощь на английском языке.

Командир подразделения разведки считает, что украинские солдаты сделали это, чтобы не эвакуировать наемника. При этом Шума ответил утвердительно и на уточняющий вопрос, могли ли солдаты ВСУ поступить так, чтобы наемник не оказался в плену.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удар оружием морского базирования по академии ВСУ во Львове, где находилось большое число польских и немецких наемников. По его словам, все располагавшиеся там подразделения иностранных бойцов были уничтожены.