Почти миллион аргентинцев вышли на протесты из-за новых реформ властей Pagina12: Аргентину захлестнули протесты из-за реформ в сфере образования

Фото: Cristina Sille/dpa/Global Look Press

Около 800 тысяч аргентинцев приняли участие в протестной акции в столице страны Буэнос-Айресе из-за решений властей в сфере образования, сообщает местное издание Pagina12. По его данным, по всей стране на марши протесты вышло более одного миллиона человек.

Организаторы оценивают количество протестующих на площади Мая в 800 тысяч человек, — указывается в сообщении.

Уточняется, что причиной протестных акций стало уменьшение финансирования системы образования. Граждане требуют оставить общедоступное и бесплатное высшее образование. Также отмечается, что протесты в том числе проходят около президентского дворца, там собралось около 500 тысяч манифестантов.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей после победы на выборах 10 декабря прошлого года приступил к реализации предвыборного обещания о шоковой терапии для стабилизации экономики страны. Сейчас в Аргентине наблюдается высокая инфляция, а количество бедных жителей страны неуклонно растет, однако, как признавался глава государства, это только начало.

Новоизбранный президент почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он планирует закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.