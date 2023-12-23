Президент Аргентины по прозвищу Безумец начал 366 реформ. Что он сделает?

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Новоизбранный президент Аргентины, правый политик Хавьер Милей почти одновременно намерен запустить 366 реформ. И многие из них станут шоком не только для народа Аргентины, но и других стран. Милей намерен закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников Бразилию и Китай заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не хочет. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом президенте Аргентины

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в аргентинской столице — Буэнос-Айресе. В 1993 году стал бакалавром экономики в Университете Бельграно. Затем получил две степени магистра — в Институте экономического и социального развития и Университете Торкуато-ди-Телла.

Более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику, финансовые теории и теории экономического роста. Был главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах. Возглавлял отдел экономических исследований аналитического центра Fundacion Acordar и был советником правительства Аргентины.

С 2012 года Милей начал писать уже не только научные статьи, но и материалы в СМИ, вел собственные радио- и телепередачи. Себя называет «краткосрочным минархистом» и «философски анархо-капиталистом». В 2019 году присоединился к Либертарианской партии, которая два года назад вошла в правую коалицию «Свобода наступает». Эту коалицию Милей также возглавил и от нее же выдвинулся в президенты. Также уже два года он является депутатом Национального конгресса Аргентины.

Как Милей относится к Китаю, США, Бразилии и России

Милей пообещал, что будет ориентироваться на США и Израиль. С последним его роднит то, что он даже хотел перейти в иудаизм, но отдыхать по субботам не хочет, пишет «Коммерсантъ». Как не хочет и развивать отношения с Бразилией и Китаем (именно в эти две страны Аргентина в первую очередь отправляет свои товары). Президента Бразилии Лулу да Силву Милей уже называл «коррумпированным коммунистом», а Китай окрестил «убийственной» страной.

Также Милей открыто говорил, что не планирует работать с Россией и вообще хочет отказаться от вступления в продвигаемый Россией БРИКС, хотя предыдущее руководство Аргентины стремилось туда попасть.



«Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся», — сказал Милей в одном из интервью, заодно упомянув в этом же ряду и Владимира Путина, и его бразильского коллегу Лулу да Силву.

В доказательство своих намерений новые власти Аргентины решили передать Украине два купленных у России транспортных вертолета Ми-171Е.

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Какие реформы пообещал Милей Аргентине

Среди предвыборных обещаний Милея было закрытие Центробанка (и недавно его кабинет подтвердил, что эти планы в силе) и замена песо на американские доллары. Кроме того, вечером 20 декабря, спустя десять дней после принесения присяги, Милей в телеэфире обратился к нации. И раскрыл 30 пунктов программы из более, чем 300 запланированных. Вот, что он пообещал:

отказаться от государственного регулирования цен;

отменить закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывающий все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости;

реформировать таможенный кодекс для облегчения международной торговли;

отменить обязательства сахарных заводов по производству сахара;

реформировать гражданский и хозяйственный кодексы для усиления принципа свободы договоров между сторонами;

создать в медицине электронные рецепты для оптимизации обслуживания населения и минимизации затрат;

внедрить цифровые инструменты для регистрации автомобилей;

отменить правила, препятствующие приватизации государственных компаний;

преобразовать все госкомпании в публичные общества с ограниченной ответственностью для последующей приватизации (в том числе авиакомпании, СМИ и энергетическую компанию YPF).

Милей также объявил о дерегулировании сфер туристических услуг и услуг спутниковой связи, чтобы позволить выйти на аргентинский рынок международным компаниям, в том числе Starlink Илона Маска. А еще — заявил о либерализации виноделия, медицинского страхования и фармацевтики. Президент также анонсировал «модернизацию трудового законодательства для облегчения процесса создания реальных рабочих мест» и объявил о приостановке всех строительных проектов, осуществляющихся на бюджетные средства. Всего предложенная Милеем программа предполагает отмену или корректировку более 366 законов и нормативных актов.

Что уже начало делать правительство Милея

Уже 12 декабря правительство Милея приступило к экономической «шоковой терапии». Новый министр экономики Луис Капуто объявил о девальвации курса песо к доллару на 50% с целью стимулирования экспортеров (чем слабее нацвалюта к доллару, тем больше песо получат компании от экспортных контрактов в долларах) и о сокращении государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Эти меры одобрил Международный валютный фонд (МВФ), долг Аргентины перед которым составляет $44 млрд. МВФ назвал эти начинания «смелыми» и способными «защитить наиболее уязвимые слои общества и укрепить валютный режим».

Впрочем, Милей уже предупредил аргентинцев: сначала экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. Но потом заверил: «шоковая терапия» — единственный путь для восстановления страны (здесь интересно вспомнить, к примеру, то, как она проводилась в России).

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Получится ли у Милея провести свои реформы

Президентский декрет, объединяющий в себе названные инициативы, должен быть вскоре направлен на рассмотрение в Национальный конгресс. Милей также объявил, что в ближайшие дни будут созваны внеочередные заседания двух его палат для рассмотрения соответствующих законопроектов.

Интересно, что у коалиции Милея «Свобода наступает» есть лишь 38 мест из 257 в палате депутатов и всего семь из 72 в сенате. То есть, здесь политсистема сильно отличается от российской и политические противники могут заблокировать его законы. Но, как отмечает издание Buenos Aires Times, президент может рассчитывать на поддержку союзников из коалиции «Вместе за перемены», у которых 93 места в нижней палате и 24 — в верхней.

Еще один вызов для Милея — недовольство его политикой со стороны части населения страны. Как уже писал NEWS.ru, в день обращения президента протестующие против его экономических решений перекрыли центральную улицу в Буэнос-Айресе. Сотни митингующих двинулись к зданию правительства, но полиция заблокировала им путь. Правда, затем силовики позволили митингующим занять еще одну улицу.

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