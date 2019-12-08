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Власти США и Саудовской Аравии вместе выясняют, имелись ли сообщники у военного, устроившего стрельбу на авиабазе во Флориде. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат, где произошло происшествие.

Трамп заявил, что Саудовская Аравия потрясена случившимся. Эр-Рияд будет участвовать в оказании помощи семьям пострадавших и погибших. И король, и наследный принц потрясены случившимся, — приводит слова американского лидера ТАСС....