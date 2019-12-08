Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что эскалация конфликта в Донбассе может закончиться тяжёлыми последствиями для украинской государственности. Так он прокомментировал заявление, что итогом саммита «нормандской четвёрки» станет либо разрешение конфликта в Донбассе, либо его эскалация.
Об этом 7 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом», — говорится в сообщении Соловьев, которое он разместил в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв отреагировал на обнародованные данные о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Журналист сравнил национального лидера европейского государства с «завхозом». Таким образом Соловьёв высказал мнение относительно просьбы Зеленского вернуть Украине вооружение и унитазы с кораблей.
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