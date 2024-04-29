Sohu: Россия поставила США в безвыходное положение Sohu: Россия арестовала активы JP Morgan и поставила США в безвыходное положение

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Россия отреагировала на западные санкции, из-за которых активы страны оказались замороженными, и арестовала активы крупнейшего в мире банка США JP Morgan Chase. Таким образом, США попадают в безвыходное положение и у них не остается пути к отступлению, пишут авторы китайского издания Sohu.

Увидев, что американский банк JP Morgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, — говорится в публикации.

Речь идет об иске банка ВТБ к JP Morgan Chase, в результате которого суд наложил арест на активы американской кредитной организации на сумму $439,5 млн. По данным Sohu, решение по иску включает как движимое, так и недвижимое имущество банка, а также акции российской «дочки» американского конгломерата.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США придется за это ответить. Он добавил, что эта мера еще больше разорит Киев и обогатит Вашингтон. Песков отметил, что в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов.

The Wall Street Journal ранее писал, что Германия предлагает не изымать российские замороженные активы, чтобы использовать их как рычаг давления на переговорах по прекращению конфликта на Украине. По задумке властей ФРГ, это должно побудить Москву уступить новые регионы.