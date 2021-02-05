СМИ узнали о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Financial Times.

FT провело собственное рандомизированное двойное слепое исследование с участием двух тысяч добровольцев, которое показало, что вакцинирование AstraZeneca, вероятно, не даёт защиты при лёгком и умеренном течении болезни, вызванной штаммом из ЮАР.

Эффективность защиты британской вакцины при серьёзном течении заболевания пока не изучена.

Издание сообщает, что изначально новый тип коронавируса, распространяющийся в мире с декабря 2020 года и получивший именование вариант Кента, был восприимчив к вакцине из Великобритании в той степени, что и другие штаммы. Однако в дальнейшем некоторые его типы приобрели мутацию Е484К, что привело к снижению эффективности AstraZeneca.

При этом Financial Times отмечает, что их исследование не было полным, поскольку имело весьма скромный охват. Тем не менее, руководитель геномного надзора Южной Африки Тулио де Оливейра заявил, что данные стали тревожным сигналом, требующим усиления контроля за коронавирусом во всём мира.

В свою очередь, компания-разработчик вакцины сообщила, что исследование FT носило выборочный характер и не может являться свидетельством об эффективности препарата против штамма из ЮАР.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР в середине декабря. Его заразность примерно на 50% выше ранее известных вариантов. Он также опасен риском повторного заражения.

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