СМИ узнали о недвижимости бизнесмена из окружения Лукашенко в Лондоне

https://static.news.ru/photo/54ffd66a-f15a-11ea-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Бизнесмен Владимир Пефтиев из Белоруссии накупил недвижимости в Лондоне на 18 млн фунтов или 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили британские СМИ, добавив, что Пефтиев «связан с режимом Лукашенко».

У белорусского предпринимателя есть 12 квартир в Лондоне на Вест-Энде, вся недвижимость оформлена на его дочь и жену, утверждает The Times.

Большую часть квартир Пефтиев приобрел через офшорные компании в то время, когда он еще находился под санкциями Европейского союза из-за связей с режимом Лукашенко, — пишет издание.

Санкции против Пефтиева ввели в 2011 году. Евросоюз назвал его главным экономическим советником Лукашенко, а также ключевым спонсором его режима. До 2012 года бизнесмен был председателем совета акционеров предприятия «Белтехэкспорт», которое является крупнейшим в стране экспортёром оружия и военной техники.

Потом бизнесмен покинул компанию и сейчас проводит много времени за границей. О его нынешних отношениях с белорусской властью никакой информации нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу несколько представителей белорусского Координационного совета (КС) оппозиции исчезли в понедельник, 7 августа. В Telegram-канале КС появилось сообщение, в котором говорится, что «неизвестными людьми в центре Минска похищены Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов».