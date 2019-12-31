По мнению украинских СМИ, не поздравив с Новым годом президентов Украины и Грузии, Владимир Путин «показал своё истинное отношение к руководству и народам этих стран». К такому выводу, в частности, пришло издание «Диалог.UA», ссылаясь на пресс-службу Кремля после проверки перечня новогодних поздравлений, направленных президентом России лидерам иностранных государств.
На сайте Кремля опубликованы поздравления президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии, США, Турции, Франции и Сирии, а также канцлера Германии и королевы Великобритании.
Стоит отметить, что на Украине принят ряд провозглашающих Россию «страной-агрессором» законов.
Ранее NEWS.ru писал, что имена президентов Украины и Грузии — Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили — не попали в новогоднюю поздравительную телеграмму Москвы мировым лидерам.
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