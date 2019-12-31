https://static.news.ru/photo/294e374c-2bcf-11ea-ad9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению украинских СМИ, не поздравив с Новым годом президентов Украины и Грузии, Владимир Путин «показал своё истинное отношение к руководству и народам этих стран». К такому выводу, в частности, пришло издание «Диалог.UA», ссылаясь на пресс-службу Кремля после проверки перечня новогодних поздравлений, направленных президентом России лидерам иностранных государств.

На сайте Кремля опубликованы поздравления президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии, США, Турции, Франции и Сирии, а также канцлера Германии и королевы Великобритании.

Стоит отметить, что на Украине принят ряд провозглашающих Россию «страной-агрессором» законов.

Ранее NEWS.ru писал, что имена президентов Украины и Грузии — Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили — не попали в новогоднюю поздравительную телеграмму Москвы мировым лидерам.