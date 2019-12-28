Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Росстат сообщил о росте числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума за период с января по сентябрь 2019 года. Количество таких граждан увеличилось на 100 тысяч человек.

Теперь доля бедных в стране составляет 13,1%, что на 0,1 п.п. выше показателя аналогичного периода прошлого года, передаёт «Интерфакс». Эта данные имеют ярко выраженную сезонность, так как в IV квартале...