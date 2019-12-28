Имена президентов Украины и Грузии — Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили — не попали в новогоднюю поздравительную телеграмму Москвы мировым лидерам. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что текст обращения может пополняться. При необходимости фамилии политиков добавят в текст,
Президент России Владимир Путин поздравил с грядущими новогодними и рождественскими праздниками канцлера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министров Британии и Японии Бориса Джонсона и Синдзо Абэ.
Кроме того, послания получили лидеры США, Франции, Венесуэлы, Сирии, Израиля и стран СНГ. Москва выразила надежду на эффективное сотрудничество с указанными партнёрами.
Кремль также поздравляет руководителей международных ведомств — генсека ООН Антониу Гутерриша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подтвердил приглашение Трампа посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер отметил особую ответственность РФ и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва является сторонницей нормализации двусторонних отношений и выстраивания равноправного диалога, основанного на взаимном учёте интересов.
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