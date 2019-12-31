https://static.news.ru/photo/3d23b456-2cbd-11ea-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Телеканал Al Hadath сообщил о приземлении в аэропорту столицы Ливии Триполи четырёх самолётов с бойцами из сирийской вооружённой оппозиции. Предполагается, что они должны помочь Правительству национального согласия (ПНС) Ливии в борьбе с армией маршала Халифы Хафтара.

По версии канала, самолёты, на которых прилетели боевики, являются собственностью авиакомпании бывшего главы Военного совета Триполи Абделя Хакима Бельхарджа, которого связывают с радикальными группировками.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, на стороне которого выступает Хафтар и его армия. ПНС в этом конфликте также пользуется поддержкой Турции.

Как передавал NEWS.ru, 2 января должно состояться заседание Великого национального собрания Турции, на котором депутаты рассмотрят вопрос оказания прямой военной помощи ПНС Ливии.