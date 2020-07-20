СМИ сообщили о планах Индии хранить сырую нефть в США

Индийские власти намерены хранить сырую нефть не в своих хранилищах, а в резервуарах, находящихся на территории США.
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При этом транспортировка нефти из США в Индию, по мнению индийских чиновников, не должна вызвать затруднений. Власти уверены, что весь процесс займёт не больше месяца.
Как сообщили источники, нефть, хранящаяся в Штатах, может использоваться Индией для собственных нужд и для продажи на мировом рынке в случае роста цен. Однако в случае снижения её стоимости страна потерпит убытки.
В такой ситуации может пострадать наша энергетическая безопасность. Индия не сможет получить немедленный доступ к своей нефти в США, ее доставка займет один месяц, — сообщили источники в правительстве.
17 июля Индия и США подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление американской стороной ноу-хау для создания индийских стратегических нефтяных запасов и аренду Индией подземных резервуаров для хранения сырья в Техасе и Луизиане.
Ранее NEWS.ru писал о том, что июньские цены на нефть показали рост, однако сырьё дорожало не так быстро, как в мае. Например, смесь эталонной марки Brent в июне прибавила 7,7%, достигнув отметки $41,51 за баррель, пробив психологические барьеры в $40–41 за «бочку». Энергоноситель WTI «взлетел» на рынках на 11% — до $39,61 за баррель.
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