СМИ сообщили о планах Индии хранить сырую нефть в США

https://static.news.ru/photo/dc46b850-ca8b-11ea-bca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/Global Look Press

Индийские власти намерены хранить сырую нефть не в своих хранилищах, а в резервуарах, находящихся на территории США.

Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники в правительстве Индии. По его данным, индийское руководство уверено, что это решение позволит сделать хранение нефти более дешёвым. Кроме того, это сэкономит время, необходимое для постройки новых хранилищ.

При этом транспортировка нефти из США в Индию, по мнению индийских чиновников, не должна вызвать затруднений. Власти уверены, что весь процесс займёт не больше месяца.

Как сообщили источники, нефть, хранящаяся в Штатах, может использоваться Индией для собственных нужд и для продажи на мировом рынке в случае роста цен. Однако в случае снижения её стоимости страна потерпит убытки.

В такой ситуации может пострадать наша энергетическая безопасность. Индия не сможет получить немедленный доступ к своей нефти в США, ее доставка займет один месяц, — сообщили источники в правительстве.

17 июля Индия и США подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление американской стороной ноу-хау для создания индийских стратегических нефтяных запасов и аренду Индией подземных резервуаров для хранения сырья в Техасе и Луизиане.

Ранее NEWS.ru писал о том, что июньские цены на нефть показали рост, однако сырьё дорожало не так быстро, как в мае. Например, смесь эталонной марки Brent в июне прибавила 7,7%, достигнув отметки $41,51 за баррель, пробив психологические барьеры в $40–41 за «бочку». Энергоноситель WTI «взлетел» на рынках на 11% — до $39,61 за баррель.