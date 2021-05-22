Эрдоган посетит Азербайджан

https://static.news.ru/photo/8f887c24-bc57-11eb-8f99-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: facebook.com/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан в ближайшие недели, сообщает 24 мая азербайджанское агентство «Репорт» со ссылкой на турецкого министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

Могу отметить, что в эти дни на уровне президентов Азербайджана и Турции ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобождённых территориях Азербайджана. Наряду с инфраструктурными и реконструкционными работами на этих землях в первую очередь стоит реставрация памятников, имеющих культурное и историческое значение, и археологических памятников. После визита Эрдогана в Азербайджан в ближайшие недели наша деятельность по восстановлению Карабаха активизируется. Реставрация и охрана культурных и исторических памятников в кратчайшие сроки также придадут импульс развитию туризма в регионе, — передаёт агентство.

Ранее турецкий президент заявлял, что планирует посетить Азербайджан и побывать в городе Шуша в Карабахе. Дипломатический источник NEWS.ru сообщил, что визит Эрдогана планируется в период матчей сборной Турции по футболу в рамках чемпионата Европы, некоторые матчи которого состоятся в азербайджанской столице.

19 мая главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону напряжённость на азербайджано-армянской границе. Незадолго до этого армянское Минобороны сообщило, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Позже и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.