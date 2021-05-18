Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/52bebbbc-b899-11eb-9423-96000091f725_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: facebook.com/BayramovJeyhun

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону напряжённость на азербайджано-армянской границе, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

19 мая 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе напряжённость на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями о председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения и событиях в Палестине, — говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

12 мая армянское Минобороны сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Позже и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «неадекватной» реакцию Еревана и заявил о попытке армянской стороны «интернационализировать» ситуацию, вмешать в вопрос ОДКБ. Алиев, в частности, в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о готовности Баку провести переговоры о делимитации границы между двумя странами.