СМИ: саудовский принц дал России «зелёный свет» на войну в Сирии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2015 году скорректировал внешнеполитический курс своей страны и фактически дал разрешение России начать военную операцию в Сирии.
Как
Саудовский перебежчик заявил, что когда передал информацию о беспокойстве директора ЦРУ наследному принцу, то бин Салман был в ярости. Именно встреча с Бреннаном привела к увольнению разведчика и бегству в Канаду, утверждается в иске. Также Джабри обвинил наследного принца в покушении на него.
Саад Джабри был советником Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с «Аль-Каидой» (запрещённая в РФ террористическая организация) на территории Саудовской Аравии в начале 2000-х годов, и бывшего главным конкурентом Мухаммеда бин Салмана.
Россия вступила в военный конфликт в Сирии в конце сентября 2015 года.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Китай принял участие в строительстве предприятия по производству концентрата урановой руды на территории Саудовской Аравии. Данный проект не нарушает никаких международных обязательств, однако его могут использовать для создания оружия.
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