СМИ: саудовский принц дал России «зелёный свет» на войну в Сирии

https://static.news.ru/photo/482cbd56-dfe2-11ea-a82d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2015 году скорректировал внешнеполитический курс своей страны и фактически дал разрешение России начать военную операцию в Сирии.

Как пишет The Guardian, об этом говорится в иске бежавшего в Канаду саудовского разведчика Саада Джабри. В документе, поданном в американский федеральный суд, беглец утверждает, что положительное отношение Эр-Рияда к действиям Москвы в Сирии вызвало тревогу у занимавшего тогда пост директора ЦРУ Джона Бреннана. Бин Салман поддерживал российское вторжение в Сирию ещё до его начала, о чём Бреннан говорил Джабри в июле и августе 2015 года.

Саудовский перебежчик заявил, что когда передал информацию о беспокойстве директора ЦРУ наследному принцу, то бин Салман был в ярости. Именно встреча с Бреннаном привела к увольнению разведчика и бегству в Канаду, утверждается в иске. Также Джабри обвинил наследного принца в покушении на него.

Саад Джабри был советником Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с «Аль-Каидой» (запрещённая в РФ террористическая организация) на территории Саудовской Аравии в начале 2000-х годов, и бывшего главным конкурентом Мухаммеда бин Салмана.

Россия вступила в военный конфликт в Сирии в конце сентября 2015 года.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Китай принял участие в строительстве предприятия по производству концентрата урановой руды на территории Саудовской Аравии. Данный проект не нарушает никаких международных обязательств, однако его могут использовать для создания оружия.