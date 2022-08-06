СМИ: санкции против России спровоцировали кризис в суши-индустрии Японии

Антироссийские санкции и ответные меры Москвы стали причиной для кризиса суши-индустрии в Японии. В стране резко подорожали самые распространенные ингредиенты суши — лосось и его икра, сообщает издание Yahoo News Japan.

Как отмечает автор статьи, японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала специальной военной спецоперации проводился прямыми авиарейсами, пролетавшими над территорией России.

«Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля Россия ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что средняя цена за килограмм импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 год составляла 1 595 иен (около 11 долларов), а средняя цена в июне 2022 года — уже 2 040 иен (больше 15 долларов).