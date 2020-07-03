СМИ: разведка США не имеет доказательств связи РФ с талибами

Прямые доказательства сговора Москвы с запрещённым в России движением «Талибан» в Афганистане отсутствуют. Об этом говорится в меморандуме, который подготовил американский Национальный совет по разведке.
В документе подчёркивается, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценивают данные о связи России и талибов как «средней надёжности». Отмечается отсутствие уверенности в достоверности этой информации,
Также в меморандуме указано, что Агентство национальной безопасности не имеет информации, которая бы подтвердила вывод о «сделке» российской разведки с талибами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против разведывательного и оборонного секторов России. Её выступление прозвучало на фоне мнимых обвинений в адрес Москвы о сделке с талибами, якобы охотившимися за американскими военными в Афганистане.
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