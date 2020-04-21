https://static.news.ru/photo/f6ed8558-834b-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

СМИ опубликовали видео из Уханьского института вирусологии, снятое ещё в феврале телеканалом CCTV. На кадрах учёный показывает, как он с коллегой входит в лабораторию.

Для того чтобы войти в помещение, сотрудники надевают два слоя защитных костюмов и проходят через несколько воздухонепроницаемых камер. В лаборатории показаны три помещения для опытов, два — с подопытными животными, одно — для вскрытия животных, сообщает argumenti.ru.

Одновременно в помещении могут работать 24 сотрудника. Особо при этом отмечается, что воздух в лабораторию может попасть только снаружи и утечки быть не может.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти обязаны предоставить всю информацию о новом коронавирусе, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. Он считает, что китайская сторона должна была раньше «включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухани».