СМИ опубликовали видео из Уханьского института вирусологии, снятое ещё в феврале телеканалом CCTV. На кадрах учёный показывает, как он с коллегой входит в лабораторию.
Для того чтобы войти в помещение, сотрудники надевают два слоя защитных костюмов и проходят через несколько воздухонепроницаемых камер. В лаборатории показаны три помещения для опытов, два — с подопытными животными, одно — для вскрытия животных,
Одновременно в помещении могут работать 24 сотрудника. Особо при этом отмечается, что воздух в лабораторию может попасть только снаружи и утечки быть не может.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти обязаны предоставить всю информацию о новом коронавирусе, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. Он считает, что китайская сторона должна была раньше «включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухани».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен