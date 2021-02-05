Эксперты: полноценное авиасообщение восстановится не ранее 2024 года

https://static.news.ru/photo/db4af116-686d-11eb-b874-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что мировая статистика по коронавирусу показывает положительную динамику, а некоторые страны запустили программу по массовой вакцинации людей от COVID-19, пока рано рассчитывать на то, что в обозримом будущем будет полностью восстановлено международное авиасообщение и открыты границы, пишут израильские СМИ.

Вернуться к открытым границам на уровне 2019 года удастся не раньше, чем через три года, прогнозирует издание The Jerusalem Post.

Дело в том, что для возобновления международного сообщения в полном объёме недостаточно провести кампании по вакцинации в развитых странах, которые уже начали обеспечиваться себя препаратами от COVID-19.

Для этого необходимо добиться иммунизации во всех странах мира. Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно вакцинировать около двух третей населения мира, это от 4 до 5 млрд человек. Каждому из них потребуется по две дозы вакцины — это около 10 млрд доз, — сообщил главред научного журнала Lancet Ричард Хортон.

Издание подчёркивает, что в таких условиях говорить о победе над пандемией к весне 2021 года не приходится. И, скорее всего, в 2022 году также решить эту проблему полностью не удастся. Сейчас, по самым оптимистичным прогнозам, стоит рассчитывать на то, что авиасообщение начнёт постепенно открываться к концу 2023 — началу 2024 годов.

Аналитическая компания Economist Intelligence Unit прогнозирует, что в странах с высоким уровнем дохода добиться иммунизации населения удастся к середине 2022 года, в странах со средним уровнем дохода вакцинация продлится до конца 2022 — начала 2023 года, а в странах с низкими доходами населения добиться необходимых результатов вряд ли получится раньше 2024 года.

Нам не удастся добиться синхронного восстановления. А до тех пор, пока все не будут вакцинированы, будут сохраняться риски новых вспышек и возврата к исходной точке, — считает эксперт Economist Charitable Trust Агата Демарэ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении темпов распространения COVID-19 в мире.