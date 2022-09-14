СМИ: на Балканах попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа Haberler.com: лидеры Балкан призвали Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры балканских стран обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в эти страны, дабы избежать проблем наступающей зимой. Об этом сообщает интернет-издание Haberler.com со ссылкой на выступление министра сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи. Переговоры глав Турции и России планируются в рамках саммита ШОС в Самарканде, он пройдет 15-16 сентября.

На минувшей неделе Эрдоган совершил турне по балканским странам. По словам Киришчи, делегация посетила Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию, руководство этих стран обратилось в турецкому президенту с одинаковой просьбой.

Предложение <...> было таким: «Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период», — сказал глава Минсельхоза Турции.

Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что лидеры стран Евросоюза — главные виновники проблем с поставками российского газа. При этом он подчеркнул, что в отличие от большинства европейских стран Турция не испытывает проблем с российским газом, а жители страны могут чувствовать себя комфортно как минимум в ближайшую зиму.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку никогда не ставил целью конкурировать с российским газом на европейском рынке. Он отметил, что у республики есть своя торговая ниша и Европа — не единственный рынок для Азербайджана.