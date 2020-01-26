https://static.news.ru/photo/acf95122-3fdd-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Francis Wallace/ZUMAPRESS.com

Канадские СМИ со ссылкой на представителя больницы «Саннибрук» Дэвида Уильямса сообщают о первом зарегистрированном в Канаде случае заражения коронавирусом 2019-nCoV.

По данным СМИ, заболевшему мужчине 50 лет, он прилетел в Торонто из Ухани 22 января и почувствовал себя плохо. Медики оценивают его состояние как стабильное, он находится в изоляторе, передаёт CBC. Диагноз подтверждён лабораторными исследованиями.

Как писал NEWS.ru ранее, 25 января зарегистрировано 13 летальных исходов от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайской провинции Хубэй. Таким образом, число погибших в Китае выросло до 54, за сутки диагноз поставлен ещё 323 заболевшим.