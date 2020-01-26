https://static.news.ru/photo/0c0c2034-3fd1-11ea-acc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

Зарегистрировано 13 летальных исходов от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайской провинции Хубэй.

Таким образом, число погибших в Китае выросло до 54, за сутки диагноз поставлен ещё 323 заболевшим. Общее число инфицированных составляет на данный момент 1052 человека, состояние 125 из них медики оценивают как тяжёлое, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал об эпидемиологической обстановке поблизости от границ России. По его информации, к вечеру 25 января в приграничных с РФ китайских регионах было выявлено семь новых случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV.