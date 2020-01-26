https://static.news.ru/photo/f32d530e-3fbb-11ea-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал об эпидемиологической обстановке поблизости от границ России.

По его информации, к вечеру 25 января в приграничных с РФ китайских регионах было выявлено семь новых случаев инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV. Замминистра уточнил , что один из случаев привёл к смерти заражённого.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство образования и науки совместно с Минздравом РФ дадут вузам рекомендации о необходимости принятия мер в связи с новым коронавирусом в Китае.