Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал об эпидемиологической обстановке поблизости от границ России.
По его информации, к вечеру 25 января в приграничных с РФ китайских регионах было выявлено семь новых случаев инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV. Замминистра
Как писал NEWS.ru ранее, Министерство образования и науки совместно с Минздравом РФ дадут вузам рекомендации о необходимости принятия мер в связи с новым коронавирусом в Китае.
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