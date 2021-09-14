NetEasе: Япония испытала ужас из-за манёвра ВКС России у Хоккайдо

Необычный манёвр российской авиации в районе острова Хоккайдо едва не привёл к нервному срыву у японских военных. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEasе.

Японские военные заявили, что российский транспортник Ан-26 вторгся в воздушное пространство их страны в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо.

Японская сторона испытала несколько минут ужаса, даже несмотря на то что российский Ан-26 никак не мог ей угрожать, — сообщает издание.

По мнению китайцев, всё дело в том, что накануне инцидента с самолётом Ан-26 было объявлено о намерениях Токио провести совместные с США военные учения. Таким образом, появление российского самолёта у Хоккайдо можно рассматривать как сигнал со стороны Москвы, что если Япония и Штаты перейдут так называемую красную линию на предстоящих учениях, то в следующий раз рядом с Хоккайдо появится не транспортный самолёт, а стратегический бомбардировщик.

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин поставил точку в споре с Японией из-за Курил. По его мнению, декларация от 1956 года идёт вразрез с поправкой в Конституции, не допускающей отчуждение территории России.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс.