Путин поставил точку в споре с Японией по Курилам

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин поставил точку в споре с Японией из-за Курил. По его мнению, декларация от 1956 года идёт в разрыв с поправкой в Конституции, не допускающей отчуждение территории России. Об этом пишет URA.RU.

Мы всегда говорили, что нужно уважать закреплённые в международных документах результаты Второй мировой войны. И мы никогда не отказываемся от диалога по мирному договору. Но принятая в прошлом году поправка в Конституцию РФ ввела норму о неделимости российской территории. Поэтому надо посмотреть внимательно на декларацию и на то, что изложено в Конституции, и сделать соответствующие выводы, — заявил президент.

По условиям российско-японской декларации 1956 года сразу после заключения мирного договора между СССР и Японией два из четырёх спорных островов Курильской гряды должны быть переданы Японии.

Ранее Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений. Он подчеркнул, что Россия всегда говорила о необходимости уважать результаты, закреплённые в международных документах. Президент добавил, что РФ в переговорах с Японией пока не получила гарантий, что силы США не будут размещены вблизи российских границ.