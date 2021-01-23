СМИ: Кандидату в главы представительства NASA в России отказали в визе

В дипвизе отказали кандидату на пост главы представительства NASA в России. Его имя не называется. Это стало ответом России на подобные действия США в отношении российских дипломатов.
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В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, — рассказал собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что таким образом NASA хочет сократить аппарат организации при посольстве США в Москве. Если новый руководитель офиса не приедет, держать целый штат не будет смысла.
В американском космическом агентстве РИА Новости сообщили, что не меняли режим работы своих представительств в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС. Это произошло из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».