СМИ: Кандидату в главы представительства NASA в России отказали в визе

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В дипвизе отказали кандидату на пост главы представительства NASA в России. Его имя не называется. Это стало ответом России на подобные действия США в отношении российских дипломатов.

Об этом сообщили три источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Это не первый случай, когда Россия отказывает в визе высокопоставленным дипломатам из США. Например, когда на этот пост была назначена Триша Мак, её тоже не пускали в страну полтора года. Ей приходилось жить в Хьюстоне и летать на старты и посадки в Казахстан.

В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, — рассказал собеседник агентства​​​.

Другой источник сообщил, что таким образом NASA хочет сократить аппарат организации при посольстве США в Москве. Если новый руководитель офиса не приедет, держать целый штат не будет смысла.

В американском космическом агентстве РИА Новости сообщили, что не меняли режим работы своих представительств в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС. Это произошло из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».