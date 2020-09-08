Сместит ли Зеленский Авакова ради перемирия с олигархами

Украинские СМИ скрупулёзно обсуждают вероятную отставку кабмина накануне местных выборов в республике. Одна из главных интриг — возможная замена главы МВД Арсена Авакова, который в «постмайданный» период, то есть с 2014 года, играет одну из наиважнейших ролей в налаживании внутриукраинского диалога между умеренными и радикальными силами. По информации источников, этот пост якобы может занять его заместитель Владимир Евдокимов, который имеет тесные связи с главными олигархами страны. Впрочем, в экспертном сообществе такой сценарий пока ставят под сомнение.

Правительство Украины оказалось под ударом после того, как 18 июня Верховная рада так и не одобрила программу действий кабмина. Этот факт лишает министров иммунитета. Если бы программа была согласована, то в течение года правительство смогло работать без угрозы отставки, инициированной депутатами или президентом, сейчас же оно оказалось в подвешенном состоянии. И лидер Владимир Зеленский, и парламентские фракции имеют право сместить министров с их постов в любой момент.

Вероятность этого возрастает на фоне приближающихся региональных выборов в республике, назначенных на 25 октября, и проседающих рейтингов правящей партии «Слуга народа», бьющих и по президентским позициям.

Сама по себе отставка правительства, впрочем, не выглядит слишком опасной для Украины, где и без того наблюдается политическая турбулентность. Однако аналитики отмечают, что «перетасовка» кабмина чревата уходом с поста министра внутренних дел Арсена Авакова — человека, удерживающего должность с 2014 года и выступающего медиатором между властью и радикальными группировками.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

По данным источников, близких к Офису президента Украины, новым главой МВД может стать Владимир Евдокимов. На данный момент он занимает пост заместителя министра внутренних дел. Спекуляции по поводу его возможного назначения связаны как с тем, что в обществе отмечена усталость от Авакова, так и с тем, что Евдокимов имеет тесные связи с самыми влиятельными украинскими олигархами: Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, борющимися за влияние на политику внутри страны.

Замглавы МВД, как и Аваков, может похвастаться глубокими связями в криминальном мире. Ещё в 1990-х, когда он работал в Харькове, украинская пресса сообщала о его тесных контактах с уголовными авторитетами. Евдокимов неоднократно становился фигурантом служебных расследований в связи с превышением полномочий, однако всякий раз избегал наказания. В 1995 году будущий генерал стал первым заместителем главы УМВД Луганской области, а спустя три года, на фоне очередных скандалов, связанных, в числе прочего, с рэкетом, был переведён в Днепропетровск. Там его продвижение по службе продолжилось — он вновь возглавил уголовный розыск. При этом, отмечают украинские СМИ, в период президентства Виктора Януковича Евдокимов активно себя не проявлял, но после событий 2014 года вновь пошёл наверх и благодаря протекции лояльных ему чиновников занял пост замминистра внутренних дел.

В этой должности он отличился достаточно жёсткими шагами: так, например, члены «Правого сектора» (ПС, запрещённая в России организация) считают его причастным к убийству одного из своих лидеров — Сашка Белого (он же Александр Музычко). Украинские эксперты отмечают, что авторитет Евдокимова позволяет ему тесно общаться как с Ринатом Ахметовым, так и с Игорем Коломойским — главными олигархами страны, ведущими борьбу за влияние на Зеленского и партию власти. А замятая история с убийством Музычко свидетельствует о том, что замминистра, подобно Авакову, способен контролировать и националистов.

Pavlo Bagmut/Global Look Press

Однако, несмотря на очевидные «заслуги» Евдокимова, его назначение главой МВД в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным, отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Пока что говорить об отставке кабмина преждевременно. На мой взгляд, правительство премьера Шмыгаля продержится ещё по меньшей мере два месяца, а судьбу его решит бюджетный процесс. Согласование бюджета для кабмина будет сродни голосованию по вотуму доверия. Что касается Авакова, то он пережил уже немало правительств. Поэтому вероятная отставка кабинета министров вовсе не обязательно приведёт к его уходу. Будет сложно не только согласовать новую фигуру главы МВД, но и обеспечить Авакова такой должностью, при наличии которой он не переметнулся бы в стан противников Зеленского, в чём президент не заинтересован. Влияние министра на силовые структуры, на радикальные группы, уголовный мир — существенное, идут разговоры и о том, что он может стать премьером. Но, на мой взгляд, это возможно только в результате полномасштабного уличного противостояния. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

По мнению аналитика, контакты Евдокимова с Ахметовым и Коломойским могут сыграть свою роль при возможном назначении, но сам конфликт олигархов не является в данный момент определяющим фактором для украинской политики.