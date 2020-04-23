Следы коронавируса нашли в организме мужчины после месяца лечения

Австралийский пилот Майкл Крю заразился коронавирусом в конце марта, провёл больше месяца на карантине, однако пока так и не смог до конца излечиться.
Об этом
Крю получил необходимое лечение в госпитале, а затем, поскольку его состояние это позволяло, отправился домой на самоизоляцию. Новые результаты анализа спустя более месяца после появления первых признаков болезни повергли мужчину в шок.
Я думал, я уже чист, но оказывается, он всё ещё со мной — во всяком случае, остатки ДНК вируса всё ещё в моём организме, — прокомментировал результаты свежего теста пилот.
Крю предположил, что медицинские средства на самом деле не так эффективны против коронавируса и всё зависит от возможностей организма.
По состоянию на 23 апреля в мире отмечено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 180 тысяч человек скончались от COVID-19.
Как писал NEWS.ru, медики из Нью-Йорка привели данные, согласно которым девять из десяти пациентов с коронавирусом, которых подключают к аппаратам ИВЛ, в итоге умирают.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен