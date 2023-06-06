Скончалась исполнительница хита The Girl From Ipanemu Аструд Жилберту

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Певица Аструд Жилберту

Одна из ярчайших звезд жанра босса-нова певица Аструд Жилберту скончалась на 84-м году жизни, сообщает британская газета The Guardian. Исполнительница хита The Girl From Ipanemu умерла в ночь с 5 на 6 июня. Причина смерти не названа.

Музыкант и соавтор Жилберту Пол Риччи сообщил о смерти артистки в социальных сетях после просьбы сына певицы Марселу.

Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией, — написал Риччи.

Аструд родилась в Бразилии в 1940 году, а в возрасте 19 лет вышла замуж за музыканта Жуана Жилберту. В 1963 году супруги записали песню Girl From Ipanema в Нью-Йоркской студии. В оригинальной версии песни она пела дуэтом с мужем, получила небольшой гонорар и не была указана в выходных данных песни.

Однако позднее, в 1964 году, The Girl From Ipanemu вышла без вокала певшего на португальском Жуана, после чего трек стал хитом и вошел в топ-5 песен в США и топ-30 в Великобритании. Жилберту удостоилась награды «Грэмми» в номинации «Песня года». Также певица была номинирована на премию в категории «Лучший женский вокал». В том же году Аструд развелась с мужем и отправилась в тур по Соединенным Штатам Америки.

В апреле в возрасте 96 лет умер американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте. Причиной смерти послужила сердечная недостаточность. Певец скончался в своем доме в Манхэттене.