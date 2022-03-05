«Ситуация катастрофическая»: житель Мариуполя про обстановку в городе

В Мариуполе три дня нет электричества, воды и отопления, рассказал NEWS.ru житель города на условиях анонимности. По словам мужчины, в магазинах отсутствуют продукты. Он назвал ситуацию в городе катастрофической, комментируя сообщения в СМИ о том, что боевики нацбатальона «Азов» (запрещён в РФ, признан экстремистским) взорвали жилой дом в Мариуполе.

Ситуация в городе катастрофическая. Три дня нет электричества, воды, отопления. В магазинах нет продуктов. Всё это время не прекращаются обстрелы города. Взрыв в жилом доме? Там целые кварталы накрывают [артиллерией]. Горят магазины, школы, больницы, детские сады. Вчера вёлся массированный артобстрел, — подчеркнул житель города.

О взрыве в жилом доме заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, под завалами остаются около 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, передаёт ТАСС. По информации Пушилина, украинские военные привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилось сообщение о предоставлении для мирных жителей, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров.

Накануне горсовет Мариуполя сообщил, что эвакуация населения будет осуществляться в направлении Запорожья. Её начало намечено на 11:00 (12:00 мск). Режим тишины, объявленный российской стороной для выхода жителей Мариуполя и Волновахи, продлится с 09:00 (10:00 мск) до 16:00 (17:00 мск).

Жители смогут покинуть город на муниципальных автобусах, кроме того, по маршруту гуманитарного коридора в период тишины можно будет выехать на личном транспорте. Водителям рекомендуется максимально содействовать эвакуации мирного населения и не отклоняться от маршрута гуманитарного коридора.