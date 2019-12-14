Птицы мухоловок-пеструшек погибают от клювов синиц. Оба вида пернатых ведут борьбу за пропитание из-за глобального изменения климата.
Соответствующее исследование провели ученые из Нидерландов. Выяснилось, что воробьинообразные стали пересекаться по времени гнездования, чего ранее не бывало, сообщает National Geographic.
Дело в том, что синицы обычно гнездились раньше пестушек. А последние, возвращаясь с зимовки, откладывали свои яйца в уже опустевшие гнёзда синиц. Однако из-за глобального потепления у пернатых сбились биологические часы. Теперь пестушки прилетают после зимы и начинают сражаться за гнёзда синиц. А те, защищая свой дом, буквально выклёвывают мозг конкурентам.
Тем не менее, отмечают орнитологи, в настоящее время серьезной угрозы для существования этих видов птиц нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с большой вероятностью Земля прошла «точку невозврата», когда глобальное потепление ещё можно было остановить. Об этом свидетельствует ряд климатических угроз, возникших на планете в разные годы, но всё более активно развивающихся.
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