https://static.news.ru/photo/b08c975a-1f34-11ea-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птицы мухоловок-пеструшек погибают от клювов синиц. Оба вида пернатых ведут борьбу за пропитание из-за глобального изменения климата.

Соответствующее исследование провели ученые из Нидерландов. Выяснилось, что воробьинообразные стали пересекаться по времени гнездования, чего ранее не бывало, сообщает National Geographic.

Дело в том, что синицы обычно гнездились раньше пестушек. А последние, возвращаясь с зимовки, откладывали свои яйца в уже опустевшие гнёзда синиц. Однако из-за глобального потепления у пернатых сбились биологические часы. Теперь пестушки прилетают после зимы и начинают сражаться за гнёзда синиц. А те, защищая свой дом, буквально выклёвывают мозг конкурентам.

Тем не менее, отмечают орнитологи, в настоящее время серьезной угрозы для существования этих видов птиц нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с большой вероятностью Земля прошла «точку невозврата», когда глобальное потепление ещё можно было остановить. Об этом свидетельствует ряд климатических угроз, возникших на планете в разные годы, но всё более активно развивающихся.