Стокгольм объявил, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках». Как Швеция обосновала свое решение, кого обвиняет Россия, скрывает ли Запад правду?
Швеция скрывает правду?
Прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом 7 февраля сообщило ведомство на своем сайте.
«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах», — говорится в сообщении.
В связи с этим было решено, что инциденты на газопроводах не могут входить в юрисдикцию шведских судов. Окружной прокурор Матс Юнгквист, который вел предварительное расследование, заявил, что делом о ЧП на «Северных потоках» продолжает заниматься Германия.
«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество», — сказал Юнгквист.
По словам американского журналиста Сеймура Херша, расследование взрывов «Северных потоков» могло быть сорвано намеренно. Согласно его информации, Швеция и Дания не довели дело до конца, поскольку знали правду с самого начала и пытались ее скрыть.
«Неспособность этих двух стран завершить расследование, возможно, объясняется тем, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах прекрасно понимали, что происходит», — написал Херш на платформе Substack 6 февраля.
Что говорил о подрывах «Северных потоков» Херш
Лауреат Пулитцеровской премии в феврале 2023 года опубликовал на своем сайте расследование, согласно которому «тайную морскую операцию» по подрыву «Северных потоков» провели диверсанты из Водолазно-спасательного центра ВМС США по приказу американского президента Джо Байдена. Согласно версии Херша, американский лидер опасался, что Германия, получавшая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Источник американского журналиста уточняет, что водолазы «действовали под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22». В частности, они выяснили, что под газопроводы взрывчатку с дистанционным управлением установили американские специалисты, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие.
В сентябре 2023 года Херш выпустил новое расследование о взрывах на «Северных потоках», в котором ссылается на другие свидетельства анонимного американского чиновника. Как тогда утверждал журналист, США выбрали своей мишенью трубопроводы «Северный поток», поскольку были уверены, что их будет легко вывести из строя и никто не сможет доказать причастность Вашингтона к преступлению.
Какие еще версии выдвигал Запад
7 марта 2023 года американская газета The New York Times (NYT) писала, что взрыв на «Северных потоков» произошел в результате целенаправленной диверсии — такой вывод сделали спецслужбы США на основе изучения разведданных. Согласно секретным документам, за подрывом может стоять некая группировка, действующая в интересах Украины.
В этот же день немецкое издание Die Zeit со ссылкой на следствие сообщило о возможной причастности к подрыву СП шестерых человек, которые использовали поддельные паспорта и доставили взрывчатку на место на арендованной яхте.
Кого обвиняет Россия
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали США или кто-то под их влиянием.
«Не мы взорвали „Северный поток — 1“ и частично „Северный поток — 2“. Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — сказал глава государства в эфире программы, подводящей итоги года.
В марте 2023 года заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с NEWS.ru отметил, что факты указывают на причастность США к подрыву «Северных потоков». В этом контексте он упомянул вышеуказанное расследование Херша, отметив, что российская сторона доверят доводом американского журналиста.
«Все прямо или косвенно указывает на то, что это США подорвали „Северные потоки“, но те напрямую это отрицают. Есть много доказательств причастности Вашингтона, в том числе и те, что были опубликованы Сеймуром Хершем. У нас нет никаких оснований ему не доверять, учитывая его безупречную журналистскую репутацию — он автор многих разоблачений, каждое из которых американцы сначала точно так же отрицали», — указал Полянский.
Что известно о взрывах на «Северных потоках»
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.
Читайте также:
Херш: Германия впала в политический хаос с момента диверсий на «Севпотоках»
Джабаров обвинил Швецию во лжи из-за расследования по «Северным потокам»
Песков: с РФ не делятся данными о расследовании по «Северным потокам»