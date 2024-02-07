Швеция на нашла подозреваемых в подрыве «Северных потоков»: кого винит РФ

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Стокгольм объявил, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках». Как Швеция обосновала свое решение, кого обвиняет Россия, скрывает ли Запад правду?

Швеция скрывает правду?

Прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом 7 февраля сообщило ведомство на своем сайте.

«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах», — говорится в сообщении.

В связи с этим было решено, что инциденты на газопроводах не могут входить в юрисдикцию шведских судов. Окружной прокурор Матс Юнгквист, который вел предварительное расследование, заявил, что делом о ЧП на «Северных потоках» продолжает заниматься Германия.

«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество», — сказал Юнгквист.

По словам американского журналиста Сеймура Херша, расследование взрывов «Северных потоков» могло быть сорвано намеренно. Согласно его информации, Швеция и Дания не довели дело до конца, поскольку знали правду с самого начала и пытались ее скрыть.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Неспособность этих двух стран завершить расследование, возможно, объясняется тем, что, как мне сказали, некоторые высокопоставленные чиновники в обеих странах прекрасно понимали, что происходит», — написал Херш на платформе Substack 6 февраля.

Что говорил о подрывах «Северных потоков» Херш

Лауреат Пулитцеровской премии в феврале 2023 года опубликовал на своем сайте расследование, согласно которому «тайную морскую операцию» по подрыву «Северных потоков» провели диверсанты из Водолазно-спасательного центра ВМС США по приказу американского президента Джо Байдена. Согласно версии Херша, американский лидер опасался, что Германия, получавшая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

Источник американского журналиста уточняет, что водолазы «действовали под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22». В частности, они выяснили, что под газопроводы взрывчатку с дистанционным управлением установили американские специалисты, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие.

В сентябре 2023 года Херш выпустил новое расследование о взрывах на «Северных потоках», в котором ссылается на другие свидетельства анонимного американского чиновника. Как тогда утверждал журналист, США выбрали своей мишенью трубопроводы «Северный поток», поскольку были уверены, что их будет легко вывести из строя и никто не сможет доказать причастность Вашингтона к преступлению.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Сеймур Херш

Какие еще версии выдвигал Запад

7 марта 2023 года американская газета The New York Times (NYT) писала, что взрыв на «Северных потоков» произошел в результате целенаправленной диверсии — такой вывод сделали спецслужбы США на основе изучения разведданных. Согласно секретным документам, за подрывом может стоять некая группировка, действующая в интересах Украины.

В этот же день немецкое издание Die Zeit со ссылкой на следствие сообщило о возможной причастности к подрыву СП шестерых человек, которые использовали поддельные паспорта и доставили взрывчатку на место на арендованной яхте.

Кого обвиняет Россия

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» взорвали США или кто-то под их влиянием.

«Не мы взорвали „Северный поток — 1“ и частично „Северный поток — 2“. Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — сказал глава государства в эфире программы, подводящей итоги года.

В марте 2023 года заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с NEWS.ru отметил, что факты указывают на причастность США к подрыву «Северных потоков». В этом контексте он упомянул вышеуказанное расследование Херша, отметив, что российская сторона доверят доводом американского журналиста.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Авария на «Северных потоках»

«Все прямо или косвенно указывает на то, что это США подорвали „Северные потоки“, но те напрямую это отрицают. Есть много доказательств причастности Вашингтона, в том числе и те, что были опубликованы Сеймуром Хершем. У нас нет никаких оснований ему не доверять, учитывая его безупречную журналистскую репутацию — он автор многих разоблачений, каждое из которых американцы сначала точно так же отрицали», — указал Полянский.

Что известно о взрывах на «Северных потоках»

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России начала дело об акте международного терроризма.

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